Новый арт-объект в Железнодорожном районе

Уменьшенная модель первого в России паровоза русских механиков и изобретателей Ефима Алексеевича и Мирона Ефимовича Черепановых, построенного в 1843 году теперь встречает жителей Красноярска при съезде с Копыловского моста на ул. Профсоюзов. Паровоз выполнен из железа и дерева. Его длина около трёх метров, высота – два метра. Это подарок Красноярской железной дороги Железнодорожному району. Все работы по изготовлению и установке выполнены без использования бюджетных средств.

- У нас в районе расположено много различных предприятий железной дороги: Красноярский железнодорожный вокзал, вагонное и локомотивное депо, дорожная больница. Через район проходит Транссибирская магистраль. И паровоз уже стал символом нашего района, – отметил руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук.