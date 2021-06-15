Более 7,8 тысячи выпускников края написали ЕГЭ по обществознанию

На сайте правительства Красноярского края опубликовано, что экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включает 29 заданий. Их нужно выполнить за 3 часа 55 минут. Минимальный балл – 42. Результаты объявят не позднее 30 июня. Результаты экзамена по обществознанию необходимы для зачисления на большинство гуманитарных направлений в ВУЗах.

Это второй по популярности предмет по выбору у выпускников школ. В Красноярском крае эту дисциплину выбрали 52 % ребят.

Фото: maumediacenter.ru