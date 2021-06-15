Студенты Дивногорского гидроэнергетического техникума стали участниками целевой программы En+ Group

Компания En+ Group объявила набор целевых групп в гидроэнергетическом техникуме Дивногорска. О программе студентам рассказали ещё в марте. На них второму и третьему курсам рассказали об условиях участия в целевой программе по специальностям «гидроэнергетические установки» и «электрические станции, сети и системы».

Успешно пройти отбор могли только те студенты, кто имел хорошую и отличную успеваемость. После участия в программе выпускники-участники программы должны отработать на Красноярской ГЭС три года после обучения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятия нашей компании приходили работать люди с профильным образованием, обладающие высокими компетенциями, – отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Очень надеемся, что заключение договоров со студентами в рамках программы целевого набора в техникуме, послужит им мотивацией для отличной учебы, а также примером для остальных учащихся. Совместно с техникумом, мы сделаем все, чтобы студенты максимально качественно осваивали свои специальности».

Для мотивации учащихся применят стипендиальную схему, о которой мы рассказывали ранее. На первом курсе, при условии отличной учебы, минимум в семестр - 6 000, на втором курсе - 12 000, на третьем – 18 000. Сейчас в программе участвуют три студента.

«Я очень удивился, когда узнал, что прошёл отбор, – рассказывает студент третьего курса гидроэнергетического техникума Дивногорска Максим Алыпов, – я пошёл на эту программу, чтобы продолжить дальнейшую работу по профессию. Для того, чтобы попасть в программу, учиться нужно было без троек. Я до последнего сомневался, что войду в число победивших»

Для второго участника программы, студента третьего курса гидроэнергетического техникума Дивногорска Ивана Садокова, участие в программе – закономерное продолжение пути, выбранного в детстве: