Прокуратура добивается расселения аварийного дома на Озёрной

Речь идет о доме № 30/3 на улице Озерная. Двухэтажный кирпичный дом построен, согласно открытым данным, в 1953 году. В августе 2017 года межведомственная комиссия признала его аварийным и подлежащим сносу. Но администрация города собиралась расселить дом только в 2030 году.

Жильцы дома обратились за помощью в прокуратуру. Проверку представители надзорного ведомства провели вместе со специалистами из Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

«Во время проверки комиссия обнаружила на стенах дома следы разрушения, прогиб перекрытий и износ части конструкций. Для скорейшего переселения жителей в новый, безопасный дом, прокуратура направила в суд иск об переносе даты расселения дома с 2030года на 2021», — говорится в сообщении на сайте краевой прокуратуры.

Дело находится на контроле прокуратуры района.

Фото: 2gis.ru