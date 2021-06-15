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Прокуратура добивается расселения аварийного дома на Озёрной

Главная Общество
Красноярск
16:15 15 Июня 2021
красноярск, прокуратура, дома
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Речь идет о доме № 30/3 на улице Озерная. Двухэтажный кирпичный дом построен, согласно открытым данным, в 1953 году. В августе 2017 года межведомственная комиссия признала его аварийным и подлежащим сносу. Но администрация города собиралась расселить дом только в 2030 году.

Жильцы дома обратились за помощью в прокуратуру. Проверку представители надзорного ведомства провели вместе со специалистами из Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

«Во время проверки комиссия обнаружила на стенах дома следы разрушения, прогиб перекрытий и износ части конструкций. Для скорейшего переселения жителей в новый, безопасный дом, прокуратура направила в суд иск об переносе даты расселения дома с 2030года на 2021», — говорится в сообщении на сайте краевой прокуратуры.

 Дело находится на контроле прокуратуры района.

Фото: 2gis.ru

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