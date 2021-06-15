В Курагино за рулём автомобиля оказался 11-летий мальчик

По сообщению Главного управления МВД России по Красноярскому краю сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Тойота», который двигался навстречу, за рулём находился ребёнок. Автоинспекторы развернулись и проследовали за нарушителем, но машина уже стояла на обочине, при этом водитель и пассажир успели поменяться местами.

Инспекторами дорожно-патрульной службы было установлено, что автомобиль принадлежит 37-летнему местному жителю, а за рулём находился его 11-летний пасынок. Мужчина рассказал, что предложил ребёнку прокатиться за рулем, чтобы, якобы, тот смог приобрести навыки управления автомобилем.

Мужчине грозит штраф в размере 30 000 рублей.

Также, информация передана в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Фото: 24.мвд.рф