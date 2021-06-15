Молодых мам продолжают обучать новым профессиям за счёт государства

В этом году краевая служба занятости населения направила на обучение и повышение квалификации 237 женщин, находящихся в декретном отпуске. Чаще всего такой возможностью пользуются молодые мамы из Красноярска, Канска, Боготола, Дивногорска, Ачинска, Назарово, а также Богучанского, Манского, Ужурского районов.

Самые востребованные профессии — бухгалтер, кондитер, медицинская сестра, логопед, повар, массажист и помощник воспитателя. Например, в Центре профессионального развития «Партнёр» на сегодняшний день осваивают новые профессии 10 женщин. Жительница Красноярска Ольга проходит практику и готовится стать поваром.

- Я очень люблю готовить и делаю это хорошо. Пошла учиться на повара, чтобы усовершенствовать своё мастерство. К тому же, хочу работать в детском саду, когда подрастут дети, и быть ближе к ним, – рассказала красноярка.

Доступны программы очной и очно-заочной формы, с применением онлайн-технологий. Служба занятости предоставляет финансовую поддержку на оплату проезда и найма жилья, если курсы молодые мамы проходят в другой территории.

Подробную информацию можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, а также в ближайшем центре занятости.

Фото: архив Sibnovosti.ru