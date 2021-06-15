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Дополнительный поезд Красноярск – Анапа появится в расписании в дни пикового летнего спроса

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Красноярск
13:15 15 Июня 2021
железные дороги, поезд, маршруты
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В связи с возросшим спросом на перевозки пассажиров в направлении курортов Черноморского побережья Енисейский филиал АО «ФПК» назначает дополнительный поезд №157/158 сообщением Красноярск – Анапа – Красноярск.

Из Красноярска в Анапу поезд отправится 20 июня и 1 июля. В обратном направлении  – 24 июня и 5 июля 2021 года. Состав сформирован из 7 купейных и 8 плацкартных вагонов. Кроме того, в него включен вагон СВ, который отличается более высоким уровнем комфорта.
 
Оформить проездной документ можно на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах дальнего следования. Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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