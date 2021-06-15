Опубликованы снимки мутной воды в Мане

Снимки, на которых хорошо видно, что береговая линия реки чётко отделена большой коричневой полосой, фотограф Сергей Токарев опубликовал в своём instagram.

– Сначала подумал, что это из-за паводка. В Енисее вода идёт с поверхности водохранилища и она чистая, а в Мане — через притоки талые снега приносят землю, песок со склонов гор и т.д. В принципе, как и при любом сильном ливне. Однако тут было слишком мутно, — написал Сергей.

В прошлом году была подобная история. Жители посёлка Нарва жаловались на загрязнение воды в реке, специалисты Минэкологии взяли пробы воды.

Фото: instagram.com/tokarevs/