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Уроженка Красноярска стала финалисткой турнира «Ролан Гаррос» во Франции

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Красноярск
13:05 15 Июня 2021
спорт, теннис, победа
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Во Франции прошёл один из турниров Большого шлема, где приняла участие уроженка Красноярска Эрика Андреева. Начинала она свой спортивный путь в Сибири. Сегодня юная спортсменка живёт и тренируется в Сочи, где, по её словам, условия для тренировок лучше.

– От турнира остались самые яркие воспоминания, всё-таки добралась до решающей стадии. Плюс мне очень понравилась организация. Из шести матчей три я сыграла на самом большом корте для юниоров. Мне показалось, что многие зрители за меня болели, – рассказала Эрика Андреева.

За плечами у неё большие спортивные успехи, победы в трёх взрослых профессиональных турнирах ITF. В этот раз Эрике немного не хватило, чтобы стать лучшей в открытом чемпионате Франции по теннису.

Сейчас теннисистка представляет город Жуковский.

Фото: Эрика Андреева Instagram

 
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