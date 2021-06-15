Уроженка Красноярска стала финалисткой турнира «Ролан Гаррос» во Франции

Во Франции прошёл один из турниров Большого шлема, где приняла участие уроженка Красноярска Эрика Андреева. Начинала она свой спортивный путь в Сибири. Сегодня юная спортсменка живёт и тренируется в Сочи, где, по её словам, условия для тренировок лучше.

– От турнира остались самые яркие воспоминания, всё-таки добралась до решающей стадии. Плюс мне очень понравилась организация. Из шести матчей три я сыграла на самом большом корте для юниоров. Мне показалось, что многие зрители за меня болели, – рассказала Эрика Андреева.

За плечами у неё большие спортивные успехи, победы в трёх взрослых профессиональных турнирах ITF. В этот раз Эрике немного не хватило, чтобы стать лучшей в открытом чемпионате Франции по теннису.

Сейчас теннисистка представляет город Жуковский.

Фото: Эрика Андреева Instagram