Управление Россельхознадзора выявило нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов

В мае этого года специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю установлено, что специалисты учреждений ветеринарии и уполномоченные лица хозяйствующих субъектов допускают грубые нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на продукцию. Об этом сегодня, 15 июня, сообщается на сайте ведомства.

К административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6. КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил РФ) привлечено три ветеринарных специалиста и семь уполномоченных лиц, осуществляющих деятельность в Восточной группе районов Красноярского края.

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