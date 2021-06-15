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В центре Минусинска отреставрируют историческое здание

Главная Общество
Красноярск
12:00 15 Июня 2021
в красноярском крае, реставрация, торги
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На сайте госзакупок объявлены торги на реставрацию «сибирского малого Зимнего дворца» в центре Минусинска. Победитель получит 67,5 миллиона рублей на восстановление здания на улице Октябрьской, 65. Аукцион состоится 24 июня

«Сибирский малый Зимний дворец», или как его ещё называют, дом Вильнера – это первое трехэтажное здание в Енисейской губернии и визитная карточка Минусинска. Его история началась 20 октября 1897 года, когда купец Герш Мордухович Вильнер купил у минусинского мещанина Узунова участок земли на Базарной площади. Позже Вильнер расширил его и построил каменную усадьбу, ставшую самым дорогим домом в дореволюционном Минусинске. В 1919 году в доме прошёл первый съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравших объединенный уездный Совет.

Фото: hraniteli-nasledia.com

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