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Незабываемый отдых на арене виртуальной реальности WARPOINT

Главная Общество
Красноярск
08:35 16 Июня 2021
развлечение, отдых, технологии, соревнования, игры
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Новый вид отдыха -  Арена виртуальной реальности Warpoint, открывшаяся в Универсальном торговом комплексе «Дом быта» в Красноярске, стремительно набирает популярность среди жителей краевого центра. Этот совершенно новый вид отдыха объединяет взрослых и детей. По нагрузкам сравнимо с походом в фитнес – подойдет тем, кто не любит заниматься на тренажёрах, и тем, кто хочет приучить ребенка-геймера к подвижному образу жизни.

Что такое Warpoint-арена?  Это игра, которая напоминает микс лазертага или пейнтбола, но только в виртуальной реальности. На арене площадью более 260 квадратных метров игроки смогут отточить свое тактическое мышление на любой из 13 площадок. В бункере вы ощутите всю тяжесть низких бетонных потолков, а на карте «Хэллоуин» окажетесь в фантастическом мире, в котором игроков будут окружать кости динозавров в сочетании с бочками радиоактивных отходов. Те, кто уже стал постоянными клиентами Warpoint-арены, уверяют: возвращаться не скучно даже в прежнюю локацию, наоборот, можно запомнить все фишки, выработать новую тактику, чтобы точно обыграть противников в следующий раз.

Незабываемый отдых на арене виртуальной реальности WARPOINT

Кому будет интересна Warpoint-арена?

Детям и подросткам. Особенно тем, кто увлекается компьютерными играми. На Warpoint-арене они получают не только полюбившийся им виртуальный мир, но и отличную возможность двигаться, словом, все то, чего лишены геймеры в обычной жизни. Родители же могут или присоединиться к игре, или подождать свое чадо в лаунж-зоне, которая вмещает до 15 человек. Еду и напитки можно принести с собой или заказать на месте. В лаунж-зоне есть отдельный VR-шлем для одиночных игр и PlayStation для тех, кому привычней традиционные развлечения.

Любителям страйкбола и пейнтбола. Когда хочется собраться большой командой, но некогда выехать за город, то тренировочный бой в центре города — отличная альтернатива полюбившемуся виду отдыха.

Компаниям. Устроить корпоратив или тимбилдинг на Warpoint-арене куда интереснее, чем поехать за город на шашлыки, тем более, что арена находится в самом центре города, и есть парковка за шлагбаумом.

Незабываемый отдых на арене виртуальной реальности WARPOINT

Количество игроков и как играть?

✅Одновременно могут участвовать до 10 игроков, то есть две команды по пять человек. Можно совместить с отдыхом: пока одна команда играет, другая расслабляется в лаунж-зоне и наблюдает за трансляцией боёв.

Во время раундов игроки свободно передвигаются по самой большой VR-арене в Красноярске площадью более 260 м². Все игровые карты – их 13 – адаптированы под то помещение, в котором вам предстоит провести этот незабываемый вечер. То есть, вы гарантировано не сможете врезаться в колонну или стену. На этой VR-арене вам предлагают сыграть в аналог Counter-Strike: GO, адаптированный под формат виртуальной реальности.

✅Играть в Warpoint просто: игра понятна на интуитивном уровне даже тем, кто далек от виртуального мира и никогда не играл в компьютерные игры. Игроков одевают в специальный VR-шлем и дают в руки контроллеры. Никаких дополнительных сенсоров, антенн и оборудования. И всё — вы в прямом смысле переноситесь совсем в другой мир — мир виртуальной реальности. Вам не придется управлять главным героем, здесь главный герой – это вы. Отклонились вправо, и ваш виртуальный персонаж повторит ваше движение; присели вы — присядет он. Все просто, а оттого еще более захватывающе и интересно.

Какие условия

Цена игры зависит от состава, в котором вы собираетесь прийти. Маленькой компании подойдёт тариф с оплатой за человека: от 500 ₽ до 900 ₽ за час игры.

Не обязательно быть взрослым, чтобы вдоволь поиграть: сюда можно пристроить ребёнка на пару часов всего за 1000 ₽. Он найдёт себе занятие, а персонал виртуальной арены присмотрит за чадом.

Большая команда может арендовать весь зал, час стоит от 5000 ₽ / 7000 ₽ в будни до 8000₽ на выходных.

Наконец, есть отдельные тарифы для больших мероприятий. Они включают лаунж-зону, чай и кофе, дискотеки и несколько часов пребывания. Цена — от 10 900 ₽ до 20 900 ₽.

Отдельное предложение — подарочный сертификат на игру. Номинал — от 500₽ до 7000₽. За такой подарок точно будут благодарны деньги, и наверняка — взрослые, за те эмоции, которые получат.

Выбрать для игры свободные день и время можно на удобном. (Зашиваем активную ссылку)Здесь же можно забронировать весь зал или записаться на открытую игру: на них могут попасть и одиночные игроки, а команды формируются случайным образом.

Загляните и в аккаунт арены: там регулярно появляются объявления об акциях, скидках и турнирах.

Ждем вас:

Арена виртуальной реальности Warpoint
Мира, 60 (Дом Быта)
+7 (963) 258-25-05

Незабываемый отдых на арене виртуальной реальности WARPOINT

Возрастная  категория  6+
Фото: Warpoint

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