ТОП-руководители в Красноярске. Насколько легко найти работу, имея высокие компетенции?

Ситуацию на рынке труда обсудили с представителями HR-департамента компании «Этажи», которая на сегодня является одной из самых динамично развивающихся на рынке Красноярска

Для настоящих профессионалов с высоким уровнем знаний и опытом в Красноярске не так много достойных вакансий. Все чаще организации стараются вырастить собственных управленцев с необходимыми компетенциями, а не нанимать «с улицы».

Если по каким-то причинам специалист такого уровня решает сменить место работы, ему будет не просто сохранить свой уровень дохода, а тем более увеличить его, т. к. работодатели уже не готовы платить сверхвысокие зарплаты.

Что ждет кандидатов на высокие должности при смене работы

Анастасия Васильева, руководитель отдела найма персонала компании «Этажи»:

«Все кандидаты на должности ТОП-руководителей проходят многоэтапную систему отбора. Работодатель хочет гарантированно получить в свой штат профессионала. Как правило, сначала проходит собеседование с HR-специалистом. Затем знакомство и собеседование с будущим руководителем. Кандидаты на управленческие должности сейчас обязательно проходят ассессмент - это методика оценки персонала с помощью ролевых игр и психологических тестов, которая помогает определить способности и предсказать возможный успех сотрудника в профессиональной деятельности. На тест-драйве можно окунуться в атмосферу компании, принять окончательное решение о трудоустройстве и выгодно показать себя в деле».

ТОП-5 самых распространенных ошибок при поиске работы

Неправильно составлено резюме - излишне длинное, или наоборот очень краткое. Отсутствие в резюме оцифрованных результатов работы и информации об улучшении квалификации, обучениях.

Совет: Укажите в резюме либо 3 последних места работы, либо опыт, который включает 10 лет трудовой деятельности. Опишите подробно ваши оцифрованные результаты, успешные проекты, приложите ссылки на файлы. Лучше указать без завышения свой средний уровень зарплаты, с которого вам будет комфортно начать.

Неготовность к переезду в другой город.

Совет: Будьте готовы к релокации! Возможно, в другом городе вас ждет интересная и высокооплачиваемая должность!

Закрытость управленцев для предложений работодателей.

Совет: Будьте открыты для предложений - стройте свои рекрутинговые связи. Хотя бы для того, чтобы знать, какой статус на рынке труда вы занимаете именно сейчас.

Отсутствие подготовки к собеседованию. Если кандидат ТОП уровня не изучил материалы о компании заранее, это заставляет задуматься работодателя.

Совет: Приходя на собеседование, обязательно изучите сайты, материалы, все открытые источники для понимания, куда именно вы устраиваетесь. Будьте заинтересованы в будущем месте работы.

Также ошибочна излишняя амбициозность, не подкрепленная конкретными компетенциями. И HR-специалисты всегда обращают внимание на репутацию сотрудника с прошлого места работы, и, конечно, любая ложь в резюме или на собеседовании неприемлема. Опытный специалист очень быстро разоблачает несовпадения.

В целом, работодатели, в том числе компания «Этажи», стараются «выращивать» собственных управленцев высокого класса, обладающих необходимыми компетенциями. Для этого внедряется внутреннее обучение и различные программы развития.

«Набор внешних кандидатов возможен, когда компания развивается быстрыми темпами, и нужны управленцы уже с готовыми навыками в сжатые сроки. Таким руководителям организации готовы платить зарплаты выше среднего. - делится Анастасия Васильева, - В компанию «Этажи» сейчас требуются управленцы уровня руководителей отдела. Если в прошлом году штат компании составлял 360 человек, то сегодня нас более 600. И на будущее также стоят планы по приросту риэлторов. Необходимое количество руководителей мы просто не успеваем вырастить».

Также баланс внутренних и внешних кандидатов важен для развития компании. Если развитие собственного персонала позволяет сохранить стабильность, ценности и преемственность в компании, то набор новых сотрудников привносит свежие идеи и методы, которые позволяют организации сделать рывок на следующий уровень.

Ключевые компетенции для управленца

По словам директора по персоналу компании «Этажи» Екатерины Елистратовой, можно отметить ряд основных навыков, которые организация ожидает от кандидата на управленческую должность:

«При назначении на должность руководителя мы оцениваем ключевые компетенции, без которых работа в динамично развивающейся компании будет не эффективна:

Умение нанимать и адаптировать эффективных сотрудников, понимать их мотивы и использовать это в работе, развивать и растить своих сотрудников.

Умение грамотно провести анализ и спланировать деятельность команды, четко поставить задачи и наладить эффективную систему контроля, делегировать и давать обратную связь.

Оцениваем системное мышление, гибкость и способность к обучению, ориентацию на результат, высокую ответственность, клиентоориентированность и бизнес-мышление».

Эти компетенции актуальны как при найме внешних кандидатов, так и включены в программу развития внутренних. - продолжает Екатерина, - Такой подход к подбору и назначению позволяет выдерживать высокий уровень профессионализма в команде управленцев. А зачастую для сотрудников ТОП уровня один из ключевых мотивов - работа в команде профессионалов.

Если вы задумываетесь сменить место работы или сферу деятельности, обязательно подайте заявку на собеседование на сайте компании «Этажи» или по телефону 219-77-88!

Фото: компания "Этажи"

По материалам компании "Этажи"