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Уровень енисейской воды снизился на 1,7 сантиметра

Главная Общество
Красноярск
14:14 14 Июня 2021
вода, енисей, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Уровень воды в Енисее в черте Красноярска к сегодняшнему утру составил 443,1 см. Он снизился за сутки на 1,7 см.

Об изменениях в гидрологической обстановке сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение мэрии. По данным городской администрации, в настоящее время подтоплены береговая полоса правого и левого берегов, островов, среди которых Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, спортивная площадка у набережной левого берега.

«14 июня на р. Енисей у г. Красноярска уровень воды ожидается около 450 см. Сохранится затопление пониженных участков города и его окрестностей», - говорится во вчерашнем сообщении главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Фото: сайт мэрии Красноярска

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