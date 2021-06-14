Уровень енисейской воды снизился на 1,7 сантиметра

Уровень воды в Енисее в черте Красноярска к сегодняшнему утру составил 443,1 см. Он снизился за сутки на 1,7 см.

Об изменениях в гидрологической обстановке сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение мэрии. По данным городской администрации, в настоящее время подтоплены береговая полоса правого и левого берегов, островов, среди которых Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, спортивная площадка у набережной левого берега.

«14 июня на р. Енисей у г. Красноярска уровень воды ожидается около 450 см. Сохранится затопление пониженных участков города и его окрестностей», - говорится во вчерашнем сообщении главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Фото: сайт мэрии Красноярска