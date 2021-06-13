Суд закрыл пищеблок в детском лагере при красноярской школе №24

В Красноярске суд остановил работу пищеблока в детском лагере при школе №24, после заражения 7 детей норовирусной инфекцией. На своём телеграм-канале региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что пищеблок закрыт на 25 дней.

Напомним, что первая информация об отравлениях поступила в СМИ от родителей, чьи дети попали в больницу. После обследования у школьников нашли норовирусную инфекцию.

Пришкольный лагерь был одним из мест, где дети могли заразиться. Краевое управление Роспотребнадзора провело обследование лагеря и выяснило, что в пищеблоке нарушались требования санитарного законодательства.