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Суд закрыл пищеблок в детском лагере при красноярской школе №24

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Красноярск
18:00 13 Июня 2021
отравление, красноярск, дети
Фотография © РИА Новости
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В Красноярске суд остановил работу пищеблока в детском лагере при школе №24, после заражения 7 детей норовирусной инфекцией. На своём телеграм-канале региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что пищеблок закрыт на 25 дней.

Напомним, что первая информация об отравлениях поступила в СМИ от родителей, чьи дети попали в больницу. После обследования у школьников нашли норовирусную инфекцию.

Пришкольный лагерь был одним из мест, где дети могли заразиться. Краевое управление Роспотребнадзора провело обследование лагеря и выяснило, что в пищеблоке нарушались требования санитарного законодательства.

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