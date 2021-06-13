В Красноярском крае открылся второй пляж

Карьер Бархатный в Березовском районе стал вторым пляжем, открытым в Красноярском крае, сообщает краевое управление МЧС.

Пляж уже прошёл все необходимые проверки, а 26 июня на карьере откроют первый в крае аквапарк под открытым небом. Организаторы обещают посетителям водные аттракционы, детский городок, тропический бар и тусовки около бассейна.

Напомним, что в этом году в Красноярском крае планируют открыть 24 пляжа, из них 12 – в детских лагерях. Запрещённые для купания места будут патрулировать сотрудники МЧС вместе с полицией, муниципальной администрацией и общественниками. Для работы на водных объектах привлекут 96 государственных инспекторов по маломерным судам и 77 единиц техники, из которых 50 маломерных судов и 27 автомобилей.