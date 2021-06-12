Единороссы поздравили жителей Красноярского края с Днем России

Сегодня, в День России, активисты партии «Единая Россия» вышли на улицы городов и районов Красноярского края, чтобы поздравить жителей с праздником.

Партийные волонтеры дарили землякам открытки с изображениями известных людей в истории России и Красноярского края, а также вручали ленточки-триколор. Все желающие могли подписать открытку адресату в любой точке страны, и отдать партийным волонтерам, которые отправят все поздравления по указанным адресам.

«Сегодня, 12 июня, все мы, граждане нашей любимой страны, сильного государства, - отмечаем День России. Этот праздник, в первую очередь, - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

Мы бережно храним духовное и культурное богатство и при этом стремимся приумножить достижения страны. Главное наше достояние, основа всего - люди - добрые, отзывчивые, талантливые, трудолюбивые. Сплоченность и любовь к родной земле дают нам силы преодолевать все препятствия!