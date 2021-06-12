15 июня
Красноярск
погода +8 °C
71.68
 
€ 87.33
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Единороссы поздравили жителей Красноярского края с Днем России

Главная Общество
Красноярск
18:00 12 Июня 2021
день, россия, партии, акция, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня, в День России, активисты партии «Единая Россия» вышли на улицы городов и районов Красноярского края, чтобы поздравить жителей с праздником.

Партийные волонтеры дарили землякам открытки с изображениями известных людей в истории России и Красноярского края, а также вручали ленточки-триколор. Все желающие могли подписать открытку адресату в любой точке страны, и отдать партийным волонтерам, которые отправят все поздравления по указанным адресам. 

Единороссы поздравили жителей Красноярского края с Днем России

«Сегодня, 12 июня, все мы, граждане нашей любимой страны, сильного государства, - отмечаем День России.  Этот праздник, в первую очередь, - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.

Мы бережно храним духовное и культурное богатство и при этом стремимся приумножить достижения страны. Главное наше достояние, основа всего - люди - добрые, отзывчивые, талантливые, трудолюбивые. Сплоченность и любовь к родной земле дают нам силы преодолевать все препятствия!

Единороссы поздравили жителей Красноярского края с Днем России

Поздравляю с праздником и желаю каждому из вас счастья, мира, крепкого здоровья!», - поздравил жителей Красноярского края Алексей Додатко.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Уровень енисейской воды снизился на 1,7 сантиметра

Уровень енисейской воды снизился на 1,7 сантиметра

14 Июня 2021 г.
Он упал до отметки 443,1 сантиметра
Новости Красноярска: Суд закрыл пищеблок в детском лагере при красноярской школе №24

Суд закрыл пищеблок в детском лагере при красноярской школе №24

13 Июня 2021 г.
Там нарушались требования санитарного законодательства
Новости Красноярска: В Красноярске разрешат проезд по выделенной полосе на части улицы Высотной

В Красноярске разрешат проезд по выделенной полосе на части улицы Высотной

13 Июня 2021 г.
Схема движения изменится с 30 июня
Новости Красноярска: Следующая неделя в Красноярске будет дождливой

Следующая неделя в Красноярске будет дождливой

13 Июня 2021 г.
Температура останется тёплой
Новости Красноярска: В Красноярском крае открылся второй пляж

В Красноярском крае открылся второй пляж

13 Июня 2021 г.
Новый пляж появился на карьере Бархатный
Новости Красноярска: Красноярскому Горсовету кладбища покоя не дают

Красноярскому Горсовету кладбища покоя не дают

12 Июня 2021 г.
Депутаты вновь обсудили ситуацию
Новости компаний
08/06
Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро
08/06
Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Россия уступила Бельгии со счетом 0:3

Россия уступила Бельгии со счетом 0:3

13 Июня 2021 г.
Бельгийцы и финны - лидеры группы B
Новости Красноярска: «Красный Яр – 2006» и «Енисей-СТМ» одерживают победы на турнире в Зеленограде

«Красный Яр – 2006» и «Енисей-СТМ» одерживают победы на турнире в Зеленограде

14 Июня 2021 г.
Во всероссийском турнире принимают участие 16 команд
Новости Красноярска: Красноярский адвокат попал на скамью подсудимых

Красноярский адвокат попал на скамью подсудимых

13 Июня 2021 г.
Его обвиняли в покушении на мошенничество
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru