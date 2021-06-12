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Красноярскому Горсовету кладбища покоя не дают

Главная Общество
Красноярск
14:33 12 Июня 2021
горсовет, кладбища, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском городском Совете вновь обсудили ситуацию с городскими кладбищами. В частности, инвентаризацию захоронений. Напомним, ранее провести ее не удалось, так как компания, выигравшая конкурс, не сумела выполнить работы. Контракт был расторгнут, а условия нового изменены. Новый контракт выиграла подрядная организация из Сочи – ООО «Региональный кадастровый центр». Оказалось, что фирма упала по цене на 75%.

«Мы о чем просили администрацию? Выбрать подрядчика как можно раньше. А произошло это только в июне. Да еще и люди это не местные, не представляющие что им придется делать. Все идет к повторению сценария прошлого года. И это результат того, что мэрия не слышит наших рекомендаций», - прокомментировал историю заместитель председателя Горсовета Андрей Козиков.

Есть претензии депутатов и к благоустройству кладбища «Бадалык». Отремонтированные места топит дождями и талыми водами, а рекомендацию сделать на территории теплые туалеты мэрия так и не услышала.

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