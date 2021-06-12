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В Красноярске стартовал тренинг по выживанию в экстремальных условиях

Главная Общество
Красноярск
14:12 12 Июня 2021
туризм, лес, испытание, молодежь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске стартовал тренинг по выживанию в экстремальных условиях «Тайга-2021». Участники – курсанты военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а также клубов «Юнармии» в возрасте от 14 до 35 лет. Тренинг будет проводиться в два этапа.

На первом 50 участников пройдут испытания в зале горно-штурмовой подготовки молодежного центра «Патриот. После будут отобраны 20 человек, которые вместе с инструкторами пройдут по маршруту Торгашинский хребет - «Лисий лог» - «Барсучий лог» - «лог Ужеть» с выходом через «Давыдов лог» до реки Базаиха.

Финалом тренинга станет еще одно испытание – поход в дикие условия с установкой зимней палатки с печкой, заготовкой дров для обогрева палатки и приготовления пищи. Рядом строится балаган из подручных средств для организации ночлега без палатки возле костра.

Также среди заданий - занятия по оказанию первой медицинской помощи при получении различных травм, транспортировка пострадавшего на подручных средствах по пересеченной местности в тайге и скальному участку, изготовление волокуши, ориентирование на местности с помощью карты и компаса.

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