Сборная Италии в стартовом матче Евро-2020 разгромила Турцию

Встреча, которая проходила на олимпийском стадионе в Риме, завершилась со счетом 3:0. Первый тайм прошел без голов, а уже в начале второго турецкий защитник Демирал срезал мяч в свои ворота. Затем отличились Иммобиле и Инсинье. Сегодня в борьбу вступают другие представители группы А: в 20 часов по Красноярску Швейцария сыграет с Уэльсом.

Ну а главное событие для всех россиян сегодня пройдет в группе B, сначала Финляндия встретится с Данией, а уже в 2 часа ночи по красноярскому времени Россия в Санкт-Петербурге попробует устоять против Бельгии. Этот матч в прямом эфире покажет телеканал «Россия-1».

Из последних новостей из стана нашей сборной: защитник Роман Евгеньев заменил полузащитника Андрея Мостового в окончательной заявке россиян на Евро-2020. У хавбека «Зенита» диагностирован коронавирус.