В Красноярске ограничили скорость движения электросамокатов до 15 км/ч

Для самокатов красноярских кикшеринговых компаний ввели ограничения по скорости. Теперь передвигаться на самокатах по острову Татышев, вантовому мосту и прилегающей набережной можно будет со скоростью не более 15 км/ч. Ограничение будет вшито в программу. Движение по зоне выходного дня на проспекте Мира запрещено вовсе, при въезде на проспект, техника будет отключаться автоматически.

Решение приняла администрация города совместно с ГИБДД и кикшеринговыми компаниями.

Владельцев частных самокатов и велосипедов также просят соблюдать ограничения и не мешать другим горожанам наслаждаться прогулкой по проспекту Мира. Для тех, кому отдых без скорости не мыслим, "В центре Мира» будет открыт прокат роликовых коньков и выделен участок от улицы Диктатуры Пролетариата до улицы Оборон.