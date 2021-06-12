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В Красноярске ограничили скорость движения электросамокатов до 15 км/ч

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Красноярск
11:00 12 Июня 2021
происшествия, отдых, велосипед
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Для самокатов красноярских кикшеринговых компаний ввели ограничения по скорости. Теперь передвигаться на самокатах по острову Татышев, вантовому мосту и прилегающей набережной можно будет со скоростью не более 15 км/ч. Ограничение будет вшито в программу. Движение по зоне выходного дня на проспекте Мира запрещено вовсе, при въезде на проспект, техника будет отключаться автоматически.

Решение приняла администрация города совместно с ГИБДД и кикшеринговыми компаниями. 

Владельцев частных самокатов и велосипедов также просят соблюдать ограничения и не мешать другим горожанам наслаждаться прогулкой по проспекту Мира. Для тех, кому отдых без скорости не мыслим, "В центре Мира» будет открыт прокат роликовых коньков и выделен участок от улицы Диктатуры Пролетариата до улицы Оборон.

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