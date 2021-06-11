В Красноярске проезд вдоль Николаевского кладбища закроют до конца лета

Сибирская генерирующая компания с 14 июня перекроет движение автомобилей по улице Пролетарской до главного входа Николаевского кладбища, сообщает пресс-служба компании. Работы на этом участке пройдут в рамках федеральной экологической программы «Чистый воздух» по замещению малых котельных.

До 30 августа специалисты СГК обновят на Пролетарской 1 436 метров трубопровода с увеличением диаметра до 600 миллиметров для замещения котельной №5 в Северо-Западном микрорайоне. Также трубопроводы заменят на улице на улице Лесопарковой и проспекте Свободном. При этом дорогу на этих участках перекрывать не будут. Все операции по замене сделают сложным методом "прокола".

В этом году компания планирует заменить и построить в Красноярске около 60 км теплосетей и заместить 20 неэффективных котельных.

Фото: Сибирская генерирующая компания