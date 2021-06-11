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Губернатор Александр Усс предупредил о возможной третьей волне коронавируса

Главная Общество
Красноярск
14:50 11 Июня 2021
общество, съезд, вакцинация
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Губернатор Красноярского края  Александр Усс на IX съезде депутатов региона сообщил о том, что сейчас в крае появляются предпосылки для развития третьей волны коронавируса. Для того, чтобы не допустить резкого всплеска заболеваемости, следует уже сейчас активно заниматься профилактикой. Об этом сообщает региональный оперштаб. 

- Важнейшим фактором для выработки коллективного иммунитета является вакцинация. Перед нами стоит задача привить к осени более трети населения края, - подчеркнул губернатор, отметив, что в некоторых муниципалитетах люди неохотно ставят прививки от ковида. Александр Усс порекомендовал руководителям таких территорий проводить активную профилактическую работу, развеивать пугающие мифы и показывать личный пример землякам.

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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