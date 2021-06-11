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Роспотребнадзор опубликовал фотографии нарушений, выявленных в «КрасЭйр»

Главная Общество
Красноярск
12:00 11 Июня 2021
нарушение, фотография, роспотребнадзор
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Роспотребнадзор красноярского края опубликовал снимки нарушений в детском лагере «КрасЭйр». На фотографиях видно, что в комнатах лагеря давно не обновляли ремонт: штукатурка отслаивается, на стенах появились трещины,  в душевых и санитарных комнатах видны следы течи и частичное отсутствие кафеля.

Напомним, что основной причиной для закрытия лагеря называли отсутствие бактерицидных ламп и санитайзеров. Теперь же добавились и другие нарушения: запрещенная для приготовления пищи посуда из алюминия на пищеблоке; в лагере на были проведены мероприятия по обследованию на заселённость грызунами и членистоногими; в спальных комнатах отсутствуют стулья, столы, шкафы; нет условий для хранения сумок (чемоданов) и просушивания верхней одежды и обуви детей.

Ранее лагерь один раз не прошёл проверку, но все же открылся 2 июня, приняв 167 детей.. Роспотребнадзор обратился в суд и уже 3 июня лагерь был закрыт.

Свердловский районный суд Красноярска оштрафовал собственника на 200 тысяч. Сейчас руководство лагеря устраняет нарушения. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Фото: Роспотребнадзор

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