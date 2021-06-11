Сегодня стартует Евро-2020

Сегодня стартует, пожалуй, самое главное спортивное событие года – Евро-2020. Когда в Красноярске будет уже поздняя ночь, в Риме итальянцы в матче открытия турнира встретятся со сборной Турции. Игру покажет «Первый канал», она начнётся в 2 часа после полуночи.

Уже завтра сыграют два других участника группы А – Уэльс и Швейцария. Также свои первые матчи проведут и команды из группы B.

Сборная Дании сыграет с Финляндией, а затем в Санкт-Петербурге россияне будут принимать одного из фаворитов турнира – сборную Бельгии.