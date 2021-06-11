11 июня
Красноярск
погода +9 °C
72.2
 
€ 87.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске Международный день безопасности на переездах поддержали герои знаменитых советских фильмов

Главная Общество
Красноярск
10:17 11 Июня 2021
акция, железные дороги, безопасность, фильмы, актеры
версия для печати Ico_print

В Международный день безопасности на железнодорожных переездах, в Красноярске состоялась необычная театрализованная акция КрасЖД «Берегись поезда!».

Она прошла на одном из переездов в Кировском районе города, с наиболее интенсивным движением автомобилей. В день здесь проезжают почти 10 тысяч машин.

Участниками акции, организованной железнодорожниками, стали герои популярных советских фильмов «Берегись автомобиля!» и «Бриллиантовая рука»: Юрий Деточкин, Инспектор ГАИ и Лёлик.

Яркие кинообразы выбраны не случайно: многие поколения помнят их как водителей – ассов, попадавших в различные автодорожные ситуации. Такие моменты ярко демонстрировали, знают ли герои правила дорожного движения.

В Красноярске Международный день безопасности на переездах поддержали герои знаменитых советских фильмов

К железнодорожному переезду «киноводители» прибыли на знаменитых ретро-автомобилях – «Волгах» ГАЗ-21 и патрульном мотоцикле «Урал».

Волонтеры акции во время остановки машин на запрещающий сигнал светофора вручали водителям блокноты с правилами и автоароматизаторы в виде предупреждающего дорожного знака.

В Красноярске Международный день безопасности на переездах поддержали герои знаменитых советских фильмов

А киногерои призывали всех участников дорожного движения никогда не рисковать при пересечении переездов, дорожить своей жизнью, жизнью своих пассажиров и пассажиров поездов.

Мероприятие прошло при участии актёров красноярских театров. Они сыграли персонажей из фильмов специально в поддержку Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.

Напомним, в Красноярском крае – более двухсот переездов. Для проезда по ним КрасЖД созданы все условия. Но полностью решить проблему нарушений может только ответственное поведение самих водителей.

В Красноярске Международный день безопасности на переездах поддержали герои знаменитых советских фильмов

Еще больше фото и видео в наших соцсетях: Мы ВКонтактеМы в Инстаграм.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске в доме на улице Карла Маркса, 88 произошло задымление

В Красноярске в доме на улице Карла Маркса, 88 произошло задымление

11 Июня 2021 г.
На месте работают три пожарные машины
Новости Красноярска: На предстоящих выходных "В Центре Мира" произойдут изменения

На предстоящих выходных "В Центре Мира" произойдут изменения

11 Июня 2021 г.
Здесь создадут особенную атмосферу на всех площадках
Новости Красноярска: В Красноярске на выходные частично перекроют мост через реку Базаиха

В Красноярске на выходные частично перекроют мост через реку Базаиха

11 Июня 2021 г.
Там будут проводиться ремонтные работы
Новости Красноярска: Красноярских школьников приглашают к участию в экологической олимпиаде

Красноярских школьников приглашают к участию в экологической олимпиаде

11 Июня 2021 г.
Олимпиада проводится в трёх номинациях
Новости Красноярска: Сегодня стартует Евро-2020

Сегодня стартует Евро-2020

11 Июня 2021 г.
Итальянцы в матче открытия турнира встретятся со сборной Турции
Новости Красноярска: Житель Зеленогорска заплатил 30 тысяч шантажисту

Житель Зеленогорска заплатил 30 тысяч шантажисту

10 Июня 2021 г.
Тот угрожал обнародовать в сети его фото интимного характера
Новости компаний
08/06
Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро
08/06
Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На первенстве Сибири по лёгкой атлетике красноярцы взяли 20 медалей

На первенстве Сибири по лёгкой атлетике красноярцы взяли 20 медалей

10 Июня 2021 г.
Соревнования прошли в Иркутске
Новости Красноярска: В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

В Красноярске тушат пожар в 24-этажном доме

6 Июня 2021 г.
С верхних этажей эвакуировали жильцов
Новости Красноярска: Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

Умер обладатель золотых медалей чемпионата России в составе «Енисея» Максим Ишкельдин

6 Июня 2021 г.
У спортсмена оторвался тромб
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru