В Красноярске Международный день безопасности на переездах поддержали герои знаменитых советских фильмов

В Международный день безопасности на железнодорожных переездах, в Красноярске состоялась необычная театрализованная акция КрасЖД «Берегись поезда!».

Она прошла на одном из переездов в Кировском районе города, с наиболее интенсивным движением автомобилей. В день здесь проезжают почти 10 тысяч машин.

Участниками акции, организованной железнодорожниками, стали герои популярных советских фильмов «Берегись автомобиля!» и «Бриллиантовая рука»: Юрий Деточкин, Инспектор ГАИ и Лёлик.

Яркие кинообразы выбраны не случайно: многие поколения помнят их как водителей – ассов, попадавших в различные автодорожные ситуации. Такие моменты ярко демонстрировали, знают ли герои правила дорожного движения.

К железнодорожному переезду «киноводители» прибыли на знаменитых ретро-автомобилях – «Волгах» ГАЗ-21 и патрульном мотоцикле «Урал».

Волонтеры акции во время остановки машин на запрещающий сигнал светофора вручали водителям блокноты с правилами и автоароматизаторы в виде предупреждающего дорожного знака.

А киногерои призывали всех участников дорожного движения никогда не рисковать при пересечении переездов, дорожить своей жизнью, жизнью своих пассажиров и пассажиров поездов.

Мероприятие прошло при участии актёров красноярских театров. Они сыграли персонажей из фильмов специально в поддержку Международного дня безопасности на железнодорожных переездах.

Напомним, в Красноярском крае – более двухсот переездов. Для проезда по ним КрасЖД созданы все условия. Но полностью решить проблему нарушений может только ответственное поведение самих водителей.

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Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД