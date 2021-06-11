На предстоящих выходных "В Центре Мира" произойдут изменения

12 и 13 июня проспект Мира между улицами Обороны и Перенсона вновь станет пешеходным. В этот раз дорожную часть перекроют на полчаса раньше - в 20:30.

Для проезда авто оставят только улицу Диктатуры Пролетариата, но парковка машин на ней будет запрещена.

«Центр Мира» пополнился новыми фотозонами и событийными площадками, которые, наверняка, понравятся горожанам.

К примеру, на площади возле памятника Поздееву весь день будут проходить пешеходные экскурсии от туристско-информационного центра (пр. Мира, 3) и аудиоэкскурсии от музеев Красноярска.

На площадке возле магазина «Детский мир» около 16.00 часов начнутся показательные выступления акробатов. В 14:00 у "Детского мира" стартует зрелищная проходка ходулистов по всему пешеходному Мира, а около 22:00 – лазерное шоу в честь Дня России.

Полную программу выходных дней можно увидеть на сайте администрации города или в v_cent,re_mira.