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В Красноярске на выходные частично перекроют мост через реку Базаиха

Главная Общество
Красноярск
10:20 11 Июня 2021
красноярск, благоустройство, ремонт, мост
Фотография © admkrsk.ru
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На выходных мост через реку Базаиха перекроют для ремонта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Мост находится в районе жилого дома по ул. Базайская 158 Б. Сделать ремонт требовалось уже давно, и в этом году мост был включён в комплекс обустройства подъездных путей к заповеднику «Столбы».

Подрядчик не только отремонтирует проезжую часть, но и заменит плиты тротуара, перила, и установит столбы освещения. А опоры, перила и пролёты покроют специальным покрытием, защищающим от коррозии.

«Реверсивное движение организуют на другой половине в прямом и обратном направлениях со значительным ограничением скорости», – сообщается на сайте мэрии.

 

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