В Красноярске на выходные частично перекроют мост через реку Базаиха

На выходных мост через реку Базаиха перекроют для ремонта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Мост находится в районе жилого дома по ул. Базайская 158 Б. Сделать ремонт требовалось уже давно, и в этом году мост был включён в комплекс обустройства подъездных путей к заповеднику «Столбы».

Подрядчик не только отремонтирует проезжую часть, но и заменит плиты тротуара, перила, и установит столбы освещения. А опоры, перила и пролёты покроют специальным покрытием, защищающим от коррозии.