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Красноярских школьников приглашают к участию в экологической олимпиаде

Главная Общество
Красноярск
10:00 11 Июня 2021
красноярск, олимпиада, школьники, экология
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Школьников Красноярского края приглашают к участию в Четвёртой краевой экологической олимпиаде, – сообщается на сайте краевой администрации.

Олимпиада проводится министерством экологии региона совместно с музеем геологии Центральной Сибири GEOS и проходит в номинациях «Экопроект», «Эконаука» и «Сохраним природные ресурсы».

В «Экопроектах» участвуют проекты, направленные на воспитание экологической грамотности у населения. К примеру, буклет о правильном обращении с бытовыми отходами.

В «Эконауке», участвуют школьные исследовательские работы на тему экологии и связанные с биологией, химией, почвоведением, землеведением или географией. Оценивать работы будут в категориях: 4-6 класс, 7-8 класс и 9-11 класс.

Номинация «Сохраним природные ресурсы» состоит из двух конкурсов – сбора макулатуры и пластика/полиэтилена.

Для участия необходимо отправить заявку на электронный адрес olimp4@mgeos.ru до 1 ноября. Работы принимаются как отдельно в каждой номинации, так и в трёх сразу до 3 ноября.

Итоги олимпиады подведут с 3 по 23 ноября 2021 года.

Фото: postupi.online

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