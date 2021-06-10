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Трудовые отряды «Юный железнодорожник» буду созданы в 6 районах Красноярского края

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Красноярск
16:43 10 Июня 2021
школьники, железные дороги, работа, предприятие
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В Красноярске подписано соглашение о создании трудовых отрядов «Юный железнодорожник». Подписи под документом поставили и.о. начальника Красноярской железной дороги Алексей Туманин, руководитель Агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков и главы администраций Иланского, Нижнеингашского, Партизанского, Уярского, Рыбинского районов края, города Боготола.

Красноярская железная дорога – постоянный партнер краевой службы занятости в проведении акции «Трудовое лето». В этом году в шести районах Красноярского края железнодорожники создадут 108 рабочих мест для школьников. За свой труд старшеклассники получат достойную заработную плату, которая составит более 17 тыс. рублей. На эти цели КрасЖД затратит 2,5 млн рублей.

«Мы надеемся, что участие в летних отрядах «Юный железнодорожник» поможет ребятам в дальнейшем выбрать свой жизненный и профессиональный путь. А для нас лучшим результатом проекта в будущем станет приток молодых кадров. Нам нужны грамотные, мотивированные на успех специалисты в районах, на малых станциях», – подчеркнул Алексей Туманин.

Виктор Новиков отметил, что Красноярская железная дорога является социально ответственным работодателем и надежным партнером края.

Старшеклассники из трудовых отрядов «Юный железнодорожник» займутся озеленением и благоустройством улиц, посадкой цветов, уходом за парками и скверами.

Также организаторы подготовили для ребят обширную познавательную программу. Школьники побывают на экскурсиях по станциям и депо, познакомятся с основными железнодорожными профессиями.
Отметим, что участвуя в проекте «Трудовое лето», Красноярская железная дорога оказывает серьезную социальную поддержку семьям из сельской местности. В отряды принимают, в первую очередь, подростков из многодетных и малообеспеченных семей. Для многих ребят это будут первые заработанные своим трудом деньги.

По материалам КрасЖД
Фото: КрасЖД

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