Житель Зеленогорска заплатил 30 тысяч шантажисту

20-летний житель Зеленогорска стал жертвой шантажиста. Молодой человек познакомился на одном из сайтов знакомств с девушкой, продолжив общение в мессенджере, он отправил ей свои фотографии, на которых парень был запечатлен обнаженным. Сразу после этого, от него потребовали заплатить 30 тысяч рублей, пригрозив, что в противном случае выложат снимки в социальные сети. Деньги потерпевший отправлял в дважды по 15 тысяч, но шантажист на этом не успокоился.

С юноши потребовал ещё 20 тысяч, аргументировав это словами «Многие переводят 50 и ты не исключение».

Поняв, что преступник не успокоится, житель Зеленогорска обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы. Сейчас стражи порядка устанавливают личности причастных к данному преступлению.

Фото: securitylab.ru