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Юрий Швыткин взял на контроль ситуацию с отравлением детей в красноярском пришкольном лагере

Главная Общество
Красноярск
15:40 10 Июня 2021
дети, отравление, контроль, депутаты, партии
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4 июня родители шести учеников из лагеря при Средней образовательной школе № 24 в срочном порядке обратились за медицинской помощью. В ходе обследования у каждого из подростков были выявлены признаки острой кишечной инфекции.

Роспотребнадзор, прокуратура и следственный комитет уже начали проверку по данному инциденту. А сегодня, входе рабочего визита, школу лично посетил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин.

Координатор партпроекта «Народный контроль» совместно с представителями Роспотребнадзора, управления образования и народными контролерами тщательно проверил организацию пунктов питания в пришкольном лагере:

«С моей стороны направлены депутатские запросы в прокуратуру Красноярского края, а также в адрес Управления Роспотребнадзора. Проверка проводится, выводы делать пока преждевременно. Но вместе с тем наша задача не допустить подобных ситуаций в последующем», - прокомментировал ситуацию парламентарий. 

Также парламентарий добавил, что для быстрого решения подобного рода вопросов представителям власти очень важно поддерживать контакт с родителями школьников:

«Необходимо, чтобы родители учеников своевременно сигнализировали нам о трудностях, с которыми сталкиваются. Ведь именно благодаря своевременным обращениям, мы способны оперативно решать проблемы жителей нашего региона, а порой даже предотвращать их».

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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