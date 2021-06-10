Юрий Швыткин взял на контроль ситуацию с отравлением детей в красноярском пришкольном лагере

4 июня родители шести учеников из лагеря при Средней образовательной школе № 24 в срочном порядке обратились за медицинской помощью. В ходе обследования у каждого из подростков были выявлены признаки острой кишечной инфекции.

Роспотребнадзор, прокуратура и следственный комитет уже начали проверку по данному инциденту. А сегодня, входе рабочего визита, школу лично посетил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин.

Координатор партпроекта «Народный контроль» совместно с представителями Роспотребнадзора, управления образования и народными контролерами тщательно проверил организацию пунктов питания в пришкольном лагере:

«С моей стороны направлены депутатские запросы в прокуратуру Красноярского края, а также в адрес Управления Роспотребнадзора. Проверка проводится, выводы делать пока преждевременно. Но вместе с тем наша задача не допустить подобных ситуаций в последующем», - прокомментировал ситуацию парламентарий.

Также парламентарий добавил, что для быстрого решения подобного рода вопросов представителям власти очень важно поддерживать контакт с родителями школьников:

«Необходимо, чтобы родители учеников своевременно сигнализировали нам о трудностях, с которыми сталкиваются. Ведь именно благодаря своевременным обращениям, мы способны оперативно решать проблемы жителей нашего региона, а порой даже предотвращать их».

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»