10 июня
Красноярск
погода +13 °C
72.08
 
€ 87.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае «Единая Россия» добилась качественных результатов работы

Главная Общество
Красноярск
15:50 10 Июня 2021
общество, в красноярском крае, партии
версия для печати Ico_print

Дмитрий Медведев отчитался о работе партии «Единая Россия» за пять лет, отметив, что предвыборная программа прошла проверку на прочность и была актуальной все эти годы.

- Программа выполнена несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, партия была сосредоточена на выполнении стратегических задач по развитию страны, - подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня в Москве.

Дмитрий Медведев заострил внимание на том, что в пандемию «Единая Россия» направила все ресурсы на помощь людям, в том числе открыла волонтерские центры в регионах и направила 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. 

«Были закуплены и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период», — сказал председатель партии.

В условиях пандемии «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости.  Кроме того, партии удалось обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. В том числе, за счет поддержки российских производителей. Для малого и среднего бизнеса, например, снизили налоговую нагрузку. По инициативе «Единой России» законодательно урегулирован статус самозанятых.

Дмитрий Медведев отметил, что партия последовательно развивала систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. Благодаря инициативам и законопроектам ЕР, улучшено положение неработающих молодых мам и родителей, чьи дети учатся в вузах. Поддержала партия и обманутых дольщиков, а также сельских жителей при покупке жилья по ипотеке. Успешно реализуется в регионах и партийный проект «Городская среда», который подразумевает благоустройство общественных и дворовых территорий.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко считает, что в крае «Единая Россия» также добилась качественных результатов работы за последние пять лет. Об этом свидетельствуют сотни благоустроенных дворов и пространств, строительство нескольких десятков спортивных и образовательных учреждений, существенное обновление учреждений культуры, десятки законопроектов, направленных на поддержку социальной сферы и многое, многое другое.

- Позади у нас очень важный первый этап нашей избирательной кампании - предварительное голосование. Теперь мы переходим к следующему этапу, не менее масштабному и важному. Это так называемый «депутатский отчет» партии «Единая Россия». Нам есть, что сказать людям. За нами - практика реальных дел и достижений. Мы брали на себя серьезные обязательства при формировании нашей предвыборной программы в 2016 году и сейчас готовы отчитаться об этом перед избирателями. Считаем, что это будет являться основным аргументом в нашей избирательной кампании. К этой работе подключатся депутаты всех уровней. В рамках таких отчетов мы будем решать еще одну ключевую задачу - это сбор и обобщение наказов избирателей. Итогом этой работы должна стать наша новая партийная программа, основанная на прямом диалоге с людьми, - сказал Додатко.

По материалам партии "Единая Россия"

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске суд вынес приговор за убийство 17-летней давности

В Красноярске суд вынес приговор за убийство 17-летней давности

10 Июня 2021 г.
Преступник скрывался от следствия с 2004 года
Новости Красноярска: Стрелявший по велосипедистам красноярец сдался полиции

Стрелявший по велосипедистам красноярец сдался полиции

10 Июня 2021 г.
24-летний стрелок объяснил, что его спровоцировали
Новости Красноярска: Юрий Швыткин взял на контроль ситуацию с отравлением детей в красноярском пришкольном лагере

Юрий Швыткин взял на контроль ситуацию с отравлением детей в красноярском пришкольном лагере

10 Июня 2021 г.
4 июня родители шести учеников обратились за медицинской помощью
Новости Красноярска: В Красноярском крае начал свою работу IX съезд депутатов

В Красноярском крае начал свою работу IX съезд депутатов

10 Июня 2021 г.
Он собрал парламентариев со всего региона
Новости Красноярска: Сразу пять семей представят Красноярский край на всероссийском конкурсе «Семья года»

Сразу пять семей представят Красноярский край на всероссийском конкурсе «Семья года»

10 Июня 2021 г.
В регионе подвели итоги конкурса
Новости Красноярска: Власти Красноярского края стремятся к цифровой независимости

Власти Красноярского края стремятся к цифровой независимости

10 Июня 2021 г.
Для этого внедряется отечественное ПО
Новости компаний
08/06
Молодой ученый Университета Решетнёва задала вопрос министру науки и высшего образования РФ о поддержке студенческих конструкторских бюро
08/06
Зеленый Марафон Сбера собрал около 2000 гостей в Красноярске
07/06
Сотрудники БоАЗа благоустроили территорию медцентра
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

В женском волейбольном «Енисее» новая центральная блокирующая

6 Июня 2021 г.
Ранее Анна Прасолова выступала за нижегородскую «Спарту»
Новости Красноярска: В новом корпусе красноярского онкоцентра начались отделочные работы

В новом корпусе красноярского онкоцентра начались отделочные работы

10 Июня 2021 г.
Дополнительно появятся 260 коек
Новости Красноярска: СГК отключит горячую воду в микрорайонах Северный, Покровский и Взлётка

СГК отключит горячую воду в микрорайонах Северный, Покровский и Взлётка

10 Июня 2021 г.
Горячего водоснабжения не будет с 15 по 24 июня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru