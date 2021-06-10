В Красноярском крае «Единая Россия» добилась качественных результатов работы

Дмитрий Медведев отчитался о работе партии «Единая Россия» за пять лет, отметив, что предвыборная программа прошла проверку на прочность и была актуальной все эти годы.

- Программа выполнена несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию, партия была сосредоточена на выполнении стратегических задач по развитию страны, - подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России», которое прошло 9 июня в Москве.

Дмитрий Медведев заострил внимание на том, что в пандемию «Единая Россия» направила все ресурсы на помощь людям, в том числе открыла волонтерские центры в регионах и направила 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты.

«Были закуплены и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период», — сказал председатель партии.

В условиях пандемии «Единая Россия» урегулировала вопросы дистанционной и удаленной занятости. Кроме того, партии удалось обеспечить устойчивое развитие отечественной экономики. В том числе, за счет поддержки российских производителей. Для малого и среднего бизнеса, например, снизили налоговую нагрузку. По инициативе «Единой России» законодательно урегулирован статус самозанятых.

Дмитрий Медведев отметил, что партия последовательно развивала систему государственной соцподдержки для всех жителей страны. Благодаря инициативам и законопроектам ЕР, улучшено положение неработающих молодых мам и родителей, чьи дети учатся в вузах. Поддержала партия и обманутых дольщиков, а также сельских жителей при покупке жилья по ипотеке. Успешно реализуется в регионах и партийный проект «Городская среда», который подразумевает благоустройство общественных и дворовых территорий.

Секретарь Красноярского регионального отделения партии Алексей Додатко считает, что в крае «Единая Россия» также добилась качественных результатов работы за последние пять лет. Об этом свидетельствуют сотни благоустроенных дворов и пространств, строительство нескольких десятков спортивных и образовательных учреждений, существенное обновление учреждений культуры, десятки законопроектов, направленных на поддержку социальной сферы и многое, многое другое.

- Позади у нас очень важный первый этап нашей избирательной кампании - предварительное голосование. Теперь мы переходим к следующему этапу, не менее масштабному и важному. Это так называемый «депутатский отчет» партии «Единая Россия». Нам есть, что сказать людям. За нами - практика реальных дел и достижений. Мы брали на себя серьезные обязательства при формировании нашей предвыборной программы в 2016 году и сейчас готовы отчитаться об этом перед избирателями. Считаем, что это будет являться основным аргументом в нашей избирательной кампании. К этой работе подключатся депутаты всех уровней. В рамках таких отчетов мы будем решать еще одну ключевую задачу - это сбор и обобщение наказов избирателей. Итогом этой работы должна стать наша новая партийная программа, основанная на прямом диалоге с людьми, - сказал Додатко.

По материалам партии "Единая Россия"