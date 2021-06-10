В Саяно-Шушенском заповеднике засняли охоту хищной птицы

Фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника засняли охоту хищной птицы на детёнышей сибирского горного козла. Схватить малыша птице не удалось, его закрыла свои телом взрослая самка.

"Козлята – очень лёгкая добыча для хищников, поэтому семейства козерогов тщательно прячутся от врагов. Но исходя из многолетних наблюдений научных сотрудников Саяно-Шушенского заповедника, до годовалого возраста доживает не более четверти козлят", - уточнятся в сообщении пресс-службы учреждения.

В этот раз птица пыталась схватить козлёнка, но он успел «поднырнуть» под свою мать и та закрыла собой малыша. Тем не менее, птица еще некоторое время продолжила кружить над стадом, выслеживая добычу.

Фото: Саяно-Шушенский заповедник