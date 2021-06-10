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В Красноярском крае начал свою работу IX съезд депутатов

Главная Общество
Красноярск
14:47 10 Июня 2021
депутаты, съезд, в красноярском крае
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В Красноярске начал свою работу IX съезда депутатов. В нем принимают участие парламентарии муниципального, регионального и федерального уровней, а также представители исполнительной власти.

Депутатам предстоит утвердить Положение об Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края в новой редакции. Выслушать доклады губернатора Александра Усса и выступление председателя Законодательного Собрания региона Дмитрия Свиридова.

Напомним, заседания секции Ассоциации, на которых обсуждались предложения в резолюцию IX Съезда, перспективы социально-экономического развития края проходили в краевой столице с 13 мая. 

На съезде отметят победителей краевого конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в 2021 году. 
Съезд депутатов, как пояснил спикер ЗС Дмитрий Свиридов, является высшим органом Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления Красноярского края. 

«Ассоциация объединяет Законодательное Собрание как представительный орган государственной власти края и представительные органы муниципальных образований всех уровней на территории нашего региона», - сказал спикер.

Фото: Бурмистров А. В./sobranie.info

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