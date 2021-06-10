Стрелявший по велосипедистам красноярец сдался полиции

Полиция установила личность красноярца, стрелявшего по велосипедистам на улице Дубровинского, сообщает пресс-служба МВД Красноярского края. 24-летний мужчина сам пришёл в полицию и дал признательные показания:

«Я попросил велосипедистов съехать с дороги, но они резко отказали. Тогда я достал охолощённый пистолет и выстрелил из него в землю, чтобы вразумить их», – пояснил пассажир такси, извинившись за свою несдержанность.

По факту стрельбы уже возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Теперь стрелку грозит наказание, максимальный срок, который предусматривает статья, это лишение свободы до 7 лет.