В Красноярске суд вынес приговор за убийство 17-летней давности

Красноярский краевой суд приговорил 39-летнего красноярца к 10 годам колонии строгого режима за убийство, совершённое 17 лет назад, сообщает Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Преступление произошло в 2004 году. Подсудимый вместе с двумя сообщниками решил похитить автомобиль «Тойота», принадлежавший знакомому студенту медуниверситета. Злоумышленники проникли в квартиру потерпевшего и задушили его струной от гитары. Затем мужчины похитили автомобиль и некоторые вещи из квартиры жертвы. Тело убитого они спрятали в мешок и сбросили с моста в Енисей, где его обнаружили только через месяц.

Красноярец скрывался от наказания 17 лет, его задержали правоохранители лишь в 2020 году. Сообщников мужчины осудили ещё 2006 году, сообщается на сайте СУ СК по региону.