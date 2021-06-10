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В Красноярске суд вынес приговор за убийство 17-летней давности

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Красноярск
16:00 10 Июня 2021
суд, красноярск, убийство, приговор
Фотография © РИА Новости
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Красноярский краевой суд приговорил 39-летнего красноярца к 10 годам колонии строгого режима за убийство, совершённое 17 лет назад, сообщает Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Преступление произошло в 2004 году. Подсудимый вместе с двумя сообщниками решил похитить автомобиль «Тойота», принадлежавший знакомому студенту медуниверситета. Злоумышленники проникли в квартиру потерпевшего и задушили его струной от гитары. Затем мужчины похитили автомобиль и некоторые вещи из квартиры жертвы. Тело  убитого они спрятали в мешок и сбросили с моста в Енисей, где его обнаружили только через месяц.

Красноярец скрывался от наказания 17 лет, его задержали правоохранители лишь в 2020 году. Сообщников мужчины осудили ещё 2006 году, сообщается на сайте СУ СК по региону.

 

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