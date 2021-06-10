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Власти Красноярского края стремятся к цифровой независимости

Главная Общество
Красноярск
12:41 10 Июня 2021
it-технология, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Органы власти и организации переходят на отечественное программное обеспечение. Для работы с ним активно обучают IT-специалистов. Ускорить процесс должно соглашение между министерством цифрового развития края и российской компанией «Базальт СПО».

Как сообщили в ведомстве, в мае этого года уже состоялся первый выпуск IT-специалистов из органов исполнительной власти Красноярского края – они прошли дистанционное обучение по работе с операционной системой компании.

«Соглашение о сотрудничестве с «Базальт СПО» стало важным шагом в цифровизации нашего края. Благодаря соглашению мы рассчитываем на консультационную и методологическую помощь коллег по работе с российским программным обеспечением... Чтобы получить цифровую независимость в будущем, мы начали осуществлять поэтапный переход на отечественное ПО в секторе госуправления уже сегодня. Уверен, в этом нам помогут знания и опыт коллег», - заявил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

Отметим, что соглашение заключено до 2025 года. Внедрение отечественного программного обеспечения - приоритет для краевого министерства, поскольку является ключевым показателем по национальному проекту «Цифровая экономика».

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