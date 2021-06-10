В Шушенском районе Красноярского края выявили вспышку бешенства

В селе Каптырево Шушенского района выявили случай заболевания бешенством. Заболевшее животное – кошка, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Для ликвидации заболевания, специалисты КГКУ «Шушенского отдела ветеринарии» провели обследование очага заражения, определили границы угрожаемых зон и обследовали на наличие признаков заболевания других животных в районе.

"Кошка не только любимый домашний питомец, но и животное гуляющее само по себе, заодно переносящее бешенство. Заболевание у кошачьих может протекать в трёх формах: чрезмерная ласка и привязчивость к хозяину, затем сильная агрессия, а после – апатия и паралич. Инкубационный период болезни у кошек может длиться до двух месяцев, а проявится «наглядно» – за одну неделю" - напомнили в КГКУ «Шушенском отделе ветеринарии».

Фото: zdorovet.ru