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В Шушенском районе Красноярского края выявили вспышку бешенства

Главная Общество
Красноярск
12:00 10 Июня 2021
роспотребнадзор, кошка, в красноярском крае
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В селе Каптырево Шушенского района выявили случай заболевания бешенством. Заболевшее животное – кошка, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Для ликвидации заболевания, специалисты КГКУ «Шушенского отдела ветеринарии» провели обследование очага заражения, определили границы угрожаемых зон и обследовали на наличие признаков заболевания других животных в районе. 

"Кошка не только любимый домашний питомец, но и животное гуляющее само по себе, заодно переносящее бешенство. Заболевание у кошачьих может протекать в трёх формах: чрезмерная ласка и привязчивость к хозяину, затем сильная агрессия, а после – апатия и паралич. Инкубационный период болезни у кошек может длиться до двух месяцев, а проявится «наглядно» – за одну неделю" - напомнили в КГКУ «Шушенском отделе ветеринарии».

Фото: zdorovet.ru

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