Специальное расписание электричек будет действовать в праздничные выходные

В праздничные дни, приуроченные ко Дню России, изменится расписание пригородных поездов Красноярской железной дороги.

В пятницу, 11 июня, поезда будут курсировать по расписанию пятницы.

12 июня, в День России, поезда будут ходить по расписанию субботы.

13 июня, в воскресенье, по расписанию субботы.

14 июня, понедельник, по расписанию воскресенья.

Это позволит всем желающим совершить поездки по удобному графику выходного дня.

Кроме того, 12 и 14 июня будет курсировать ускоренный электропоезд Красноярск – Уяр – Мана (отправление со станции Красноярск в 9:58, прибытие на станцию Мана в 15:11, отправление со станции Мана в 15:33, прибытие на станцию Красноярск в 20:37)

В пятницу, 11 июня, поезда Красноярск – Уяр – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск-1 – Боготол следуют в направлении «из Красноярска», а 14 июня – в направлении «в Красноярск».

Дополнительно 11 июня назначается пригородный поезд Лужба – Междуреченск – Лужба (отправление со станции Лужба в 9:16, прибытие на станцию Междуреченск в 11:07, отправление со станции Лужба в 16:30).

Расписание поездов Красноярск – Ачинск – Суриково – Лесосибирск, Решоты – Чунояр, Аскиз – Абаза в праздничные дни не изменится. Также по обычному графику будут курсировать электрички в Хакасии.

Время указано местное.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с расписанием при планировании поездок.

Уточнить его можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД