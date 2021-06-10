Губернатор Красноярского края рекомендовал отрыть в Красноярске больше пляжей

Вчера,10 июня, глава края Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Ерёмин прогулялись по ландшафтному парку «Прищепка» в Октябрьском районе. Они обсудили ситуацию с созданием дополнительных пляжных зон в городе.

Губернатор выразил большую озабоченность данным вопросом и отметил, что проекты, подобные «Прищепке» очень нужны городу.

«Сергей Васильевич, у меня к Вам просьба не как от губернатора, а как от жителя города. Мы живём на берегу великой реки и создали прекрасные набережные. Но в городе совсем нет пляжей. Я прошу вас решить этот вопрос. Горожане должны иметь возможность погрузиться в воды Енисея», - написал в своем Инстаграм губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как пример будущих пляжей, губернатор привёл парк «Прищепка», открытый на месте заброшенного пустыря у озера на улице Вильского. Композиция парка состоит из холмистого рельефа с кустарниками, деревьями и бассейнами с водопадом.

Фото: instagram.com/uss_av