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Губернатор Красноярского края рекомендовал отрыть в Красноярске больше пляжей

Главная Общество
Красноярск
10:40 10 Июня 2021
красноярск, губернатор, мэр, парк
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Вчера,10 июня, глава края Александр Усс и мэр Красноярска Сергей Ерёмин прогулялись по ландшафтному парку «Прищепка» в Октябрьском районе. Они обсудили ситуацию с созданием дополнительных пляжных зон в городе.

Губернатор выразил большую озабоченность данным вопросом и отметил, что проекты, подобные «Прищепке» очень нужны городу.

«Сергей Васильевич, у меня к Вам просьба не как от губернатора, а как от жителя города. Мы живём на берегу великой реки и создали прекрасные набережные. Но в городе совсем нет пляжей. Я прошу вас решить этот вопрос. Горожане должны иметь возможность погрузиться в воды Енисея», - написал в своем Инстаграм губернатор Красноярского края Александр Усс.

Как пример будущих пляжей, губернатор привёл парк «Прищепка», открытый на месте заброшенного пустыря у озера на улице Вильского. Композиция парка состоит из холмистого рельефа с кустарниками, деревьями и бассейнами с водопадом.

Фото: instagram.com/uss_av

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