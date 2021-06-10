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В Ачинском лицее № 1 открыли инженерный коворкинг

Главная Общество
Красноярск
09:46 10 Июня 2021
образование, открытие, инновации, наука
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Инновационное образовательное пространство c говорящим названием «Делай» появилось благодаря поддержке Ачинского НПЗ. Предприятие курирует учебное заведение, на базе которого уже почти два десятка лет работают профильные Роснефть-классы.

Проект по созданию в лицее инженерного коворкинга важен для ребят, увлекающихся проектной или исследовательской деятельностью. Кроме того новое пространство призвано организовать живое общение учеников разных классов, учить их работать в команде.

-Мы ожидаем, что такой проект поможет увеличить число выпускников, выбирающих инженерные специальности, а также ребят - участников конкурсов, олимпиад, научных проектов естественно-математического профиля.  Инженерный коворкинг повысит интерес обучающихся к сотрудничеству, поможет их профессиональному самоопределению, - говорит директор лицея Евгения Трегубова.

В Ачинском лицее № 1 открыли инженерный коворкинг

В коворкинге есть презентационная и лабораторная зоны, зона для робототехники и технического мастерства, моделирования плат и 3D-моделирования, а вот привычных для образовательного учреждения правил – нет. Ученики могут свободно перемещаться и передвигать мебель, здесь можно выполнить домашнее задание, подготовить доклад или просто пообщаться.

В новом пространстве нашлось место и оборудованию, которое ранее было приобретено по итогам участия в краевых и федеральных грантах. К тому же, для коворкинга приобрели новую оргтехнику, приборы для изучения методов химического анализа, конструкторы для занятий радиоэлектроникой и многое другое.

В Ачинском лицее № 1 открыли инженерный коворкинг

Чтобы показать, что проект действительно востребован, лицеисты в день презентации возможностей коворкинга  запустили гидропонную установку, способную автономно работать на космическом корабле в условиях межгалактического полета. В разработке и монтаже совместного проекта приняли участие юные химики, биологи, инженеры и программисты. А гости мероприятия подключились к проекту, проверив свои способности в монтаже плат, 3Д-моделировании, лабораторных исследованиях.

Фото: Ачинский НПЗ
По материалам Ачинского НПЗ

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