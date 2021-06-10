На КрАЗе открыли обновленный тренажерный зал для сотрудников

На территории Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ открыли после ремонта и расширения тренажерный зал, который бесплатно могут в свободное время посещать работники предприятия. В нем есть все необходимое для полноценных тренировок: более 20 профессиональных тренажеров для работы с разными группами мышц, кардиотренажеры, эллипсоид, боксерская груша, гантели. Отдельное помещение оборудовано для фитнес-занятий. На ремонт помещений для тренажерного зала и его оснащение КрАЗ выделил более 8 млн рублей.

Работу по созданию тренажерного зала на КрАЗе начали несколько лет назад: выделили отдельное помещение, купили профессиональное оборудование для тренировок. Руководство предприятия приняло решение дальше развивать тренажерный зал.

– Идея создать комфортное и оборудованное место для тренировок на заводе возникла у самих работников и профсоюзного комитета КрАЗа. В каком-то виде спортзал раньше был на заводе и пользовался спросом. За прошедший год мы провели большую работу, чтобы всё было сделано на высоком уровне: расширили помещение, провели ремонт, сделали специальное напольное покрытие, купили тренажеры, обустроили душевые и отдельный зал для занятий фитнесом по просьбе сотрудниц завода. Планируем организовать специализированные занятия с профессиональными инструкторами, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Тренажерный зал расположен в здании цехоуправления №3. Сотрудники смогут посещать его в удобное для них время. Увлеченные спортом работники принимали непосредственное участие в создании и развитии тренажерного зала КрАЗа.

– Мы принимали непосредственное участие в выборе тренажеров, делились мнением, сколько и каких тренажеров должно быть, какой фирмы и так далее, – рассказал сотрудник участка управления технологией в корпусах электролиза Сергей Морозов. – Я занимался во многих залах города, могу сравнить и сказать, что наш спортзал на высоком уровне. Здесь хорошее освещение, система кондиционирования, душевые, работа проведена большая. Он открыт для всех желающих работников.

На КрАЗе поддерживают спортивные традиции, которые определены ценностью социальной политики РУСАЛа основателем компании Олегом Дерипаска. Регулярно проводятся соревнования между цехами и дирекциями предприятия, профсоюзные спартакиады, металлурги – постоянные участники и призеры соревнований Советского района Красноярска.