В пятницу красноярский «Центр Мира» откроют на 30 минут раньше

11 июня три красноярских квартала – от Перенсона до Обороны – вновь перекроют для предстоящих выходных. Однако в этот раз время сдвинули с 21:00 до 20:30 часов. Парковку на участке ограничат, как и прежде – с 18:30.

Изменения коснутся и других аспектов «Центра Мира». Площадь газона перед «Детским миром» увеличат вдвое, а для владельцев самокатов и велосипедов оборудуют дополнительные велопарковки. Организаторы отметили, что Проспект Мира на время выходных становится свободным не только от автомобилей, но и велосипедов и самокатов, поэтому их владельцев просят наслаждаться прогулкой пешком, а железного коня катить рядом.

Напомним, что Проспект Мира становится пешеходной зоной на все выходные до конца лета. Проект стартовал 5 июня и с тех пор организаторы получили десятки пожеланий от красноярцев. Первые решения по изменению пространства, организаторы обещают реализовать уже в предстоящие выходные.