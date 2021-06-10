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В пятницу красноярский «Центр Мира» откроют на 30 минут раньше

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Красноярск
09:45 10 Июня 2021
красноярск, отдых, лето
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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11 июня три красноярских квартала – от Перенсона до Обороны – вновь перекроют для предстоящих выходных. Однако в этот раз время сдвинули с 21:00 до 20:30 часов. Парковку на участке ограничат, как и прежде – с 18:30.

Изменения коснутся и других аспектов «Центра Мира». Площадь газона перед «Детским миром» увеличат вдвое, а для владельцев самокатов и велосипедов оборудуют дополнительные велопарковки. Организаторы отметили, что Проспект Мира на время выходных становится свободным не только от автомобилей, но и велосипедов и самокатов, поэтому их владельцев просят наслаждаться прогулкой пешком, а железного коня катить рядом.

Напомним, что Проспект Мира становится пешеходной зоной на все выходные до конца лета. Проект стартовал 5 июня и с тех пор организаторы получили десятки пожеланий от красноярцев. Первые решения по изменению пространства, организаторы обещают реализовать уже в предстоящие выходные.

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