Красноярскую Предмостную площадь преобразят по итальянскому проекту

8 июня в Красноярске закончился конкурс на лучшую концепцию Предмостной площади. Победила в нём итальянская компания MARAZZI ARCHITETTI+F&M ingegneria S.p.A.

Члены жюри отметили, что проект-победитель показал правильное понимание взаимосвязи кольцевой развязки и пешеходного пространства.

«Предмостная площадь должна стать новым центром притяжения для жителей города. Новый проект – это первый шаг к серьёзному переосмыслению площади, к её преображению. Очень здорово, что наши проекты интересны профессионалам со всех концов мира», – рассказал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Победители получили награду в размере 700 тысяч рублей. Теперь для проекта по реконструкции Предмостной площади нужно разработать смету, определить сроки строительства и найти источники финансирования.