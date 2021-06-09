В Красноярском крае отменили «Мир Сибири»

Фестиваль «МИР Сибири» перенесли на следующий год. Сообщили об этом организаторы в официальной группе фестиваля во ВКонтакте:

«Мы сожалеем, но из-за сложной эпидемиологической обстановки фестиваль переносится на следующий год. Мы много работали над «Миром Сибири» в этом году и хотели, чтобы праздник в Шушенском состоялся. Весной мы видели позитивные изменения и надеялись на ослабления ограничительных мер, но наши надежды не оправдались. Мы благодарим всех за поддержку и ждём момента, когда снова сможем окунуться в атмосферу живого фолка. Любимые зрители, мастера, номинанты – мы очень по вам скучаем. Увидимся в следующем году!»