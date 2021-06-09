РусГидро приглашает региональных журналистов и блогеров к участию в конкурсе «Энергия воды»

РусГидро приглашает журналистов лицензированных региональных печатных и интернет-изданий, а также тележурналистов, фотокорреспондентов и блогеров к участию в двенадцатом ежегодном конкурсе «Энергия воды» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, включая гидроэнергетику, и деятельности Группы РусГидро.

Конкурс «Энергия воды» проводится РусГидро с 2008 года. За это время прислано более 1 700 работ из разных регионов России, дипломантами стали более 280 авторов, среди них - журналисты и блогеры. Цели конкурса - привлечение российских СМИ к всестороннему и объективному освещению темы возобновляемых источников энергии, а также развития энергетики Дальнего Востока, популяризация в обществе идей развития и необходимости модернизации энергетической отрасли, а также повышения ее энергоэффективности.

РусГидро принимает на конкурс-2021 публикации, радио- и видеосюжеты, вышедшие в эфир в период с 16 октября 2020 года по 15 октября 2021 года. Также компания приглашает к участию блогеров, пишущих об электроэнергетике.

Номинации конкурса:

«Энергетика будущего» - за материал или серию материалов о новых технологиях в электроэнергетике, построении безуглеродной экономики. «Лучший автор» присуждается журналисту печатного или интернет-издания, наиболее полно и системно освещающему тему ВИЭ, тепловой энергетики. «Лучший корреспондент информационного агентства» присуждается информационному агентству, наиболее полно и системно освещающему тему ВИЭ, тепловой энергетики. «Лучший тележурналист» - за телевизионную передачу или цикл телепередач на тему ВИЭ, тепловой энергетики. «Энергия Дальнего Востока» - за материал или серию материалов о перспективах развития энергетики Дальнего Востока. «Вода - потомкам» - за материал или серию материалов о перспективах использования возобновляемых источников энергии в России. «Лучший блогер» - за ведение блогов, посвященных гидроэнергетике, тепловой энергетике. «Энергия - людям» - за материал или серию материалов на тему социальной ответственности гидроэнергетики. «За лучший материал о деятельности энергосбытовых компаний» - за освещение деятельности по развитию сервисов для потребителей, по решению вопросов снижения долговой нагрузки. «За лучший материал о модернизации электроэнергетики» - за материал или серию материалов об обновлении гидроэнергетических мощностей и объектов тепловой энергетики в России.

Материалы для участия в конкурсе предоставляются в виде электронных версий (PDF-файлы газетных публикаций), ссылок на электронную страницу материала, ссылок на файлообменники (для видеосюжетов и фото). Фотографии предоставляются в черно-белом или цветном варианте, в формате jpeg разрешением не менее 300 dpi. Блогеры направляют в РусГидро ссылку на собственный блог и резюме блога (краткое, емкое описание на одну страницу). Участник конкурса заполняет заявку. Материалы необходимо направить на адрес: best@rushydro.ru до 20 октября 2021 года.

Подведение итогов состоится в ноябре-декабре 2021 года. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами.