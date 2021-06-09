Игарку подключили к интернету

Игарку подключили к широкополосному интернету. Город стал третьим крупным арктическим населенным пунктом Красноярского края, где организовали устойчивую сеть. Ранее интернет появился в Норильске и Дудинке.

«Оптоволоконный кабель обеспечивает полное покрытие Игарки. К высокоскоростному интернету 50 Мбит/сек подключены уже более 400 абонентов, заявки на подключение оставили еще почти 150 жителей. Планируется, что к концу 2021 года количество абонентов в Игарке вырастет до двух тысяч», - сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, ранее жители северных городов пользовались исключительно спутниковым и мобильным интернетом, который не обеспечивал нужную скорость и качество связи.

«Создание инфраструктуры связи и телекоммуникаций – одна из основных задач по развитию заполярных территорий. На сегодня из 72 населенных пунктов в арктическом поясе Красноярского края доступом в интернет обеспечены 53», - сообщил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.

Фото: администрация города