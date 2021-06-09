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В Советском районе Красноярска за одну ночь пропали 23 канализационных люка

Главная Общество
Красноярск
14:45 9 Июня 2021
красноярск, кража
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Неизвестные за одну ночь украли все канализационные люки с улицы Дудинской в Советском районе, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Украсть один люк канализации – это плохо. Это и воровство, и опасность для автомобилей и пешеходов. Украсть все люки – это не просто плохо, мы даже не знаем, как это назвать», – прокомментировали в мэрии.

Подобная проблема возникла не только на улице Дубенской. Массовая кража люков в эту ночь прошла по всему городу. Деньги на восстановление придётся взять из бюджета города.

«Красноярцы! Если вы видите, что кто-то крадёт городское имущество, пожалуйста, сообщите об этом в полицию. Ведь это наш с вами город, а значит наше имущество и средства!», – призвали представители мэрии

Фото: yaom.ru 

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