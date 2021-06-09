В этом году для жителей Красноярского края откроют 24 пляжа

На берегу Семирадского водоёма в Емельяновском районе открылся первый пляж в 2021 году. «Озеро-парк Емельяновское» – один из 24 пляжей, которые будут работать этим летом, 12 из них станут частью детских оздоровительных лагерей.

В лагерях отдыха, имеющих пляжную зону, для детей и сотрудников будут проводить регулярные инструктажи по правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой помощи.

Напомним, что в летний период сотрудники полиции, спасатели, инспекторы ГИМС и другие ответственные лица будут вести патрулирование в местах, запрещённых для купания. Обеспечивать безопасность людей на водных объектах Красноярского края призваны 96 государственных инспекторов по маломерным судам и 77 единиц техники, из которых 50 маломерных судов и 27 автомобилей.