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В этом году для жителей Красноярского края откроют 24 пляжа

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Красноярск
13:45 9 Июня 2021
вода, отдых, в красноярском крае
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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На берегу Семирадского водоёма в Емельяновском районе открылся первый пляж в 2021 году. «Озеро-парк Емельяновское» – один из 24 пляжей, которые будут работать этим летом, 12 из них станут частью детских оздоровительных лагерей.

В лагерях отдыха, имеющих пляжную зону, для детей и сотрудников будут проводить регулярные инструктажи по правилам безопасного поведения на воде и оказанию первой помощи.

Напомним, что в летний период сотрудники полиции, спасатели, инспекторы ГИМС и другие ответственные лица будут вести патрулирование в местах, запрещённых для купания. Обеспечивать безопасность людей на водных объектах Красноярского края призваны 96 государственных инспекторов по маломерным судам и 77 единиц техники, из которых 50 маломерных судов и 27 автомобилей.

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